Udenrigsministeriet skærper rejsevejledning til Kina

Udenrigsministeriet har mandag aften skærpet sin vejledning for danskere, der ønsker at rejse til Kina.

Tidligere har Udenrigsministeriet opfordret rejsende til Kina uden for Hubei-provinsen til at være ekstra forsigtige. Fra mandag fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til hele Kina undtagen Hubei-provinsen.

Alle former for rejser til provinsen Hubei frarådes fortsat.

Der er enkelte områder, der omfattet af Udenrigsministeriets rejsevejledning til Kina, hvor der fortsat opfordres til ekstra forsigtighed ikke men ikke frarådes ikke-nødvendige rejser. Her er tale om Taiwan, Macao og Hongkong.

Ændringerne i rejsevejledningen sker som reaktion på udbruddet af corona-virusset, står der i rejsevejledningen.

»Smittespredning ses i stigende grad i flere byer uden for provinsen Hubei. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor, at man også kan være i risiko for smitte med den nye coronavirus uden for provinsen Hubei«, skriver Udenrigsministeriet.

»Sundhedsvæsenet i Kina kan komme under yderligere pres, hvilket vil gøre det sværere at få adgang til hospitaler og lægehjælp«.

»Samtidig kan andre tiltag, heriblandt screeninger og karantænekrav, besværliggøre rejser til/fra Kina samt internt i Kina«.

ritzau