Arbejdet er genoptaget, men køerne i Københavns Lufthavn er stadig meget lange

En arbejdsnedlæggelse i Københavns lufthavn her til morgen betyder, at passagerer risikerer ikke at nå deres fly.

Du skal komme i meget god tid til lufthavnen, hvis du skal være sikker på at nå dit fly i dag.

Personalet i sikkerhedskontrollen nedlagde klokken 7 i morges arbejdet i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, men selvom de netop er ved at genoptage arbejdet, er der meget lange køer, der skal afvikles, før lufthavnen fungerer som normalt.

Derudover skal passagererne ikke forvente at få deres baggage med ud af landet. Lufthavnen skriver på sin hjemmeside, at passagernes kufferter vil blive eftersendt »hurtigst muligt«.

Rykker fly

Mette Højbjerg er en af de mange passagerer, der står i køen ved terminal 2.

Hun oplyser, at køen strækker sig flere hundrede meter rundt i terminal 2.

»Der er ret sløj information fra lufthavnens side. Det, der kommer, er ubrugelig information«, siger Mette Højbjerg.

Hun er på vej til Egypten på vinterferie, og mødte op i lufthavnen 2,5 time før afgang.

Flyet skulle være fløjet klokken 10.00, men der er stadig lange udsigter til, at hun og familien kan være gennem sikkerhedskontrollen.

»Flyet er rykket til klokken 11, men det er svært at forestille sig, at det afgår der«, siger Mette Højbjerg.

Selskaber har ikke pligt til at hjælpe

Da der er tale om en arbejdsnedlæggelse i lufthavnen, er luftfartsselskaberne dog ikke forpligtet til at vente på passagererne. Og forsikringerne dækker heller ikke nødvendigvis prisen på en ny flybillet.

Det er især et problem for de rejsende, der skal mellemlande i en anden lufthavn som for eksempel Frankfurt lufthavn. Det fly, der skal flyve passagererne videre derfra, tager nemlig ikke højde for en arbejdsnedlæggelse i Kastrup Lufthavn.

Faglig sekretær i Vagtfunktionærernes Fagforening Ulla Thygesen oplyser til dr.dk, at arbejdsnedlæggelsen skyldes, at 12 ansatte er blevet fyret, hvorefter der ifølge hende er ansat andre i deres stillinger.

»Det er simpelthen ufint at gøre. Især fordi flere af dem ikke havde lang tid tilbage på arbejdsmarkedet. Det er noget, der har ulmet længe«, siger hun til dr.dk.