Lad din pilgrimsfærd til Spaniens caminoer begynde i Helsingør

Fakta

Guidede pilgrimsture

Har man ikke mod på at kaste sig ud i vandring ad Den Danske Pilgrimsrute alene, tilbyder Danske Santiagopilgrimme guidede ture rundt om i landet.​

Turene foregår i et roligt tempo for at give deltagerne fornemmelsen af, at det at vandre kan have en meditativ virkning, og går forbi hellige steder, hvor der om muligt afholdes en lille andagt i samarbejde med en lokal præst. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Turene ledes af erfarne pilgrimme og er dermed også en mulighed for at få mere viden om pilgrimsvandring i Spanien.

