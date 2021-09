På jagt efter sagnhelten kong Arthur: Romantisk landskab gemmer på ægte riddereventyr

Den romantiske kystby Tintagel i det vestlige England er som taget ud af et glansbilledalbum med blomstrende prydhaver, kampestenshuse, klippefyldte strande og gamle slotsruiner. Byen er et vigtigt sted, når man taler om den sagnomspundne kong Arthur, der med sværdet kæmpede for at redde Britannien fra de krigeriske angelsaksere.