Medejer af vandrerhjem: Hvorfor må turisterne gå i zoo, køre metro og gå i byen – men ikke overnatte i København?

Mia Giandrup Norlin er som bestyrer nærmest flyttet ind på sin arbejdsplads for at holde vandrerhjemmet oven vande, og oplevede det som et chok, da regeringen fredag forbød turister at overnatte i København. Ejeren kalder regeringens forbud for »vanvid«.