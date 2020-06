Regeringen vil åbne grænselandet til Tyskland fra 15. juni

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Regeringen er klar til at se på, hvordan grænselandet mellem Danmark og Tyskland kan åbnes op fra 15. juni.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag i et samråd i Folketingets Retsudvalg.

» Der er ingen tvivl om, at lukningen af vores grænser har haft en særlig betydning i grænselandet«, siger han.

»Derfor er vi også ved at se på, hvordan vi kan åbne grænselandet mellem Danmark og Tyskland helt op, så beboerne derfra ikke skal dokumentere et anerkendelsesværdigt formål. Så man kan leve livet på begge sider af grænsen som før.

» Langt de fleste restriktioner er allerede hævet i forhold til Tyskland, og der er også på et tidligt tidspunkt blevet lavet særlige ordninger for landmænd, der havde behov for at krydse grænserne som led i arbejdet«.

»Men vi vil altså se på, hvordan det her særlige område fra den 15. juni igen kan vende tilbage til normalsituationen uanset grænse«, siger Nick Hækkerup.

Ifølge justitsministeren handler det nu om at finde ud af, hvor grænsen rent geografisk skal gå for, hvilke tyskere der frit kan rejse til Danmark.

»Det, der udestår, er at finde ud af, i hvilket område vil man sige, at det er tilfældet«, siger han.

De Radikales Nils Sjøberg har indkaldt til samrådet, hvor han beder Nick Hækkerup om at gøre rede for, hvad regeringen vil gøre for at få genåbnet grænsen for borgere fra den tyske delstat Slesvig-Holsten, der grænser op til Danmark.

Onsdag sagde Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, at Tyskland fra 15. juni ophæver rejseadvarsler for EU-landene samt Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz.

I over to og en halv måned har Danmarks grænser været mere eller mindre lukkede på grund af udbruddet af coronavirus.

Men fra 15. juni kan tyske, norske og islandske turister få lov at rejse til Danmark. Der kommer dog til at gælde visse restriktioner, og turisterne skal have booket mindst seks overnatninger uden for København.

ritzau