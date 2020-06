»Fantastisk«: Danske ødegårdsejere jubler efter intenst lobbyarbejde

Flere end 10.000 danskere kan nu se frem til at holde sommerferien på deres svenske ødegårde. Foreningen for danske ejere med svenske fritidshuse, Danske Torpare, har nemlig kæmpet for, at deres medlemmer kan nyde sommeren under svenske solstråler - i dag lykkedes det.