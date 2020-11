Opdaterede rejsevejledninger: Hele verden er stadig orange – undtagen Vatikanstaten

Ugens opdateringer af Udenrigsministeriets rejsevejledninger har ikke medført ændringer.

Det betyder, at hele verden stadig er lukket for fritidsrejsende bortset fra Vatikanstaten. Erhvervsfolk kan stadig rejse til de orange lande, hvis de anser det for nødvendigt. Rejsevejledningerne er, som navnet siger, vejledninger, og der er altså ikke tale om et forbud mod at rejse til de orange lande, men Udenrigsministeriet fraråder det.

FAKTA Indrejse i Danmark Fra lørdag den 7. november 2020 kl. 00.00 krævedes det et anerkendelsesværdigt formål, som f.eks. arbejde, studie eller besøge alvorligt syge familiemedlemmer, at rejse ind i Danmark for personer med bopæl i alle lande i EU, Schengen og Storbritannien. Har de ikke dette, skal de kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet. Kun personer med bopæl i Finland og Vatikanstaten er undtaget fra dette, da de nu er de eneste såkaldte ’åbne’ lande, hvor smittetallet ikke overstiger de 30. Der gælder særlige regler for grænseområderne. Selv om regionerne Blekinge, Halland og Skåne i Sverige, Slesvig-Holsten i Tyskland og Innlandet, Oslo, Vestland og Viken i Norge har smittetal over 30, vil personer med bopæl i disse regioner kunne indrejse i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål. Kilde: Rigspolitiet Vis mere

Selv om samtlige 21 svenske len nu er orange, kan man dog stadig tage til Sverige, hvis man har egen ødegård eller lignende og kan opholde sig i sit hus. Det skal bare gøres med omtanke, også hvis man tager igennem Sverige til Bornholmerfærgen.

Også for højt smittetal i Norge nu

I forrige uge blev Norge orange, selv om smittetallene var lavere end i Danmark. Når Udenrigsministeriet alligevel farvede Norge orange og frarådede alle ikke nødvendige rejser, skyldtes det, at nordmændene havde særdeles skrappe restriktioner for danskere, som ville rejse ind i landet.

Smittetallet er stadig så højt i Norge, at landet også er lukket på grund af netop for høje smittetal. Det samme gælder Estland, mens Finland er orange, fordi landet har indrejserestriktioner for danskere.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU bliver opdateret løbende i takt med, at EU opdaterer sin liste, hvilket sker hver 14. dag.

Åbent eller karantæneland?

Rejsevejledningerne baserer sig på en tabel, som Statens Serum Institut laver for de enkelte lande. Ud fra en række objektive kriterier, blandt andet smittetryk samt landenes teststrategier, får hvert land ugentligt en score og bliver på den baggrund enten klassificeret som ’åbent’ eller ’karantæneland’.

Når et land op over 30 smittede per 100.000 indbyggere per uge i gennemsnit over de to seneste, gør Udenrigsministeriet landet ’orange’ og fraråder dermed alle ikkenødvendige rejser dertil.

Først når landet kommer ned under 20 smittede per 100.000 indbyggere i gennemsnit per uge, sætter Udenrigsministeriet landet som ’gult’. Det betyder, at det er et åbent land, som danskere godt kan rejse til, men man opfordres dog til at være særligt opmærksom, ligesom man bør holde sig opdateret om landets smittesituation, lokale forhold og nationale påbud.

Dertil kommer kriteriet om, at danskere ved ankomst til et land skal i karantæne, så mener Udenrigsministeriet ikke, at man kan få en rigtig ferie ud af det, og så gør de også disse lande orange. Derfor frarådes der desuden p.t. ikkenødvendige rejser til Finland, selv om finnernes smittetal ikke er for høje.

Udenrigsministeriet udarbejder ikke rejsevejledninger for Færøerne og Grønland, men rejser til Færøerne og Grønland frarådes ikke.