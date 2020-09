Rejsevejledningerne er opdateret: Nu er der kun 13 lande i hele verden, du ikke frarådes at rejse til

Det bliver sværere og sværere at komme på ferie, hvis man følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger om ikkenødvendige rejser til lande, hvor corona smittetrykket er for højt, og landene derfor markeres som orange.

Udenrigsministeriet fraråder nemlig nu også alle ikkenødvendige rejser til Holland, Portugal, Schweiz, Ungarn og Østrig, mens vi igen kan tage på ferie til miniputstaten San Marino. Rejsevejledningerne er målrettet fritidsrejser. Erhvervsfolk kan stadig rejse til de orange lande, hvis de anser det for nødvendigt.

Derfor kan de ferielystne nu kun vælge mellem følgende EU-lande: Bulgarien, Cypern, Grækenland, Italien, Polen, Slovakiet, Sverige, Storbritannien og Tyskland. Desuden kan vi besøge San Marino og Schengenlandene Liechtenstein og Norge, selv om der er visse restriktioner hos nordmændene. Rejser du til regionen North West i Storbritannien opfordrer Udenrigsministeriet dog til, at du lader dig teste ved hjemkomst på grund af et højt smittetal.

Rejsevejledningerne opdateres hver torsdag klokken 16, hvor nye lande og regioner bliver føjet til eller trukket fra på Udenrigsministeriets liste over EU-lande, hvortil alle ikkenødvendige rejser frarådes.

Forskellige modeller

Smittetallet stiger herhjemme, og det har omverdenen også blikket rettet mod. Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, siger, at ministeriet ikke har overblik over, hvilke lande der kan tænkes at fraråde deres indbyggere at rejse til Danmark:

»Der er et hav af modeller ude omkring for at måle smittetrykket, som har forskellige skæringspunkter for, hvornår man gør det ene eller det andet. Der er en række lande, som ikke vil have besøg af os. De har grænser, som ligger lavere end vores med over 30 smittede per 100.000 indbyggere. Det gælder balterne og finnerne, og nordmændene har også meget lave grænser«.

Foruden de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen samt Finland fraråder ministeriet også, at man ikke tager til Slovenien, Irland og Island, fordi landene kræver, at man går i karantæne ved ankomsten.

»Hvis Danmark sætter et land i orange, så har vi indrejseforbud for turister. Det vil sige, at de slet ikke kan komme ind, men der er en række andre lande, som siger, at vi danskere godt kan komme, men enten skal vi i karantæne eller vise, at vi er blevet testet indenfor X-antal timer. Hvis testen er negativ, må vi godt rejse ind alligevel. Der er ikke ensartede regler, og det gør det ekstremt forvirrende og betyder, at man skal kigge nøje på det land, man vil rejse til og tjekke vores vejledning«, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Virkeligheden er, at landene arbejder efter forskellige modeller, siger Erik Brøgger Rasmussen, som håber, at EU-landene kan blive enige om mere ensartede modeller for rejsevejledninger, som man forhandler om i øjeblikket:

»Spørgsmålet er, om man også kan blive enig om grænseværdier, for de svinger ekstremt meget. Svenskerne tillader alle at rejse ind, som de har gjort hele tiden, mens balterne og finnerne har meget restriktive modeller. Kan man lande en løsning, hvor Sverige skal indføre restriktioner, mens de andre skal lempe på deres?«.

Selv håber Erik Brøgger Rasmussen at holde fri i uge 40, men han og hans kone aftaler først fredagen inden, om de skal tage nogle steder hen og i givet fald hvor.

Den tunesiske model

I sidste uge åbnede Udenrigsministeriet for rejser til et enkelt land uden for Europa – nemlig Tunesien – som blev gult, hvilket betyder, at man kan rejse dertil, men skal ’være ekstra forsigtig’.

Åbningen skyldes, at tuneserne ophævede karantænekravet for pakkerejsende. Erik Brøgger Rasmussen siger, det er op til andre lande, om de også vil bruge den tunesiske model. Det har ikke noget med det danske udenrigsministerium at gøre.

Ophævelsen gælder ikke individuelle rejser. Hvis du rejser til Tunesien som andet end pakkerejsende, skal du ved indrejsen fremvise en negativ covid 19-test, som er taget tidligst 72 timer inden boarding. Selv om du kan fremvise en gyldig negativ covid 19-test ved indrejse, skal du stadig i hjemmekarantæne i op til 14 dage.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU bliver opdateret løbende i takt med, at EU opdaterer sin liste, hvilket sker hver 14. dag.

Åben eller karantæneland?

Rejsevejledningerne baserer sig på en tabel, som Statens Serum Institut laver for de enkelte lande. Ud fra en række objektive kriterier, bl.a. smittetryk samt landenes teststrategier, får hvert land ugentligt en score og bliver på den baggrund enten klassificeret som ’åbent’ eller ’karantæneland’.

Når et land op over 30 smittede per 100.000 indbyggere per uge i gennemsnit over de to seneste, gør Udenrigsministeriet landet ’orange’ og fraråder dermed alle ikkenødvendige rejser dertil.

Først når landet kommer ned under 20 smittede per 100.000 indbyggere i gennemsnit per uge, sætter Udenrigsministeriet landet som ’gult’. Det betyder, at det er et åbent land, som danskere godt kan rejse til, men man opfordres dog til at være særligt opmærksom, ligesom man bør holde sig opdateret om landets smittesituation, lokale forhold og nationale påbud.