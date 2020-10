Rejsevejledningerne er opdateret med flere orange lande: Nu er der kun 9 lande i verden, du ikke frarådes at rejse til

Så blev det farvel til Slovakiet og San Marino som rejselande.

I hvert fald, hvis man følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. For ministeriet fraråder nu alle ikkenødvendige rejser til de to lande på grund af et for højt smittetryk.

Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag klokken 16 rejsevejledningerne, hvor nye lande og regioner bliver føjet til eller trukket fra på Udenrigsministeriets liste over lande, hvortil alle ikkenødvendige rejser frarådes. Landene er markeret med orange.

Man kan rejse til lande, som er gule, men skal udvise ekstra forsigtighed. Rejsevejledningerne er målrettet fritidsrejser. Erhvervsfolk kan stadig rejse til de orange lande, hvis de anser det for nødvendigt.

Også Tunesien er gjort orange

Siden sidste uge er Tunesien kommet tilbage i gruppen af orange lande. Tunesien har i lang tid ellers været det eneste land uden for Europa, som ikke var omfattet af danske rejserestriktioner i forbindelse med coronapandemien. Men fra mandag i denne uge har Udenrigsministeriet frarådet alle unødvendige rejser til Tunesien. Det skyldes, at Tunesien har indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Nu er det kun muligt at rejse ind i Tunesien fra Danmark, hvis man er tunesisk statsborger eller har fast ophold i landet.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU bliver opdateret løbende i takt med, at EU opdaterer sin liste, hvilket sker hver 14. dag.

For ferielystne danskere snævrer mulighederne sig mere og mere ind. De kan nu kun vælge mellem følgende EU-lande: Bulgarien, Cypern, Grækenland, Italien, Polen, Sverige og Tyskland med visse begrænsninger i det tyske. I Region Hovedstaden er smittetrykket blevet så højt, at Tyskland har indført et krav om 14 dages karantæne for indbyggere fra regionen. Desuden kan de besøge Schengenlandene Liechtenstein og Norge, selv om der også er visse restriktioner hos nordmændene.

Sundhedskorridor på vej

Det høje smittetryk gør fortsat ondt på rejsebranchen i hele Europa. En ny undersøgelse, hvor 65 danske rejsebureauer har været med, viser, at der er opsagt cirka 650 medarbejdere mellem 1. februar og 15. september 2020, hvilket svarer til en reduktion i bureauernes bemanding på omkring 44 procent.

I Spanien, der er Europas største turistland, bliver der eksempelvis nu skruet op for tiltag, der skal øge sikkerheden og trygheden for tilrejsende turister. Ifølge den spanske minister for turisme barsler man med en plan, der skal skabe en såkaldt ’sundhedskorridor’ til Spanien fra lande som Danmark, Sverige Norge, Tyskland og Storbritannien.

Den regionale regering på kanarieøerne har investeret store summer i en sundhedsforsikring, der bliver gratis for tilrejsende turister og forretningsrejsende. Forsikringen skal dække en række omkostninger, der kan være forbundet med en eventuel smittesituation. Det skal ifølge Den Spanske Stats Turistbureau fjerne bekymringerne hos de besøgende.

»Der er store regionale forskelle i Spanien. Med sundhedsforsikringen vil vi også gerne vise, at man i hvert fald ikke skal bekymre sig om økonomien, hvis man rejser hertil og frygter en eventuel smittesituation. Den tager vi på os, når nu du har valgt at besøge vores skønne øer«, lyder det fra Jose Luis Real Moreno, der er direktør for Den Spanske Stats Turistbureau, i en pressemeddelelse.





Åben eller karantæneland?

Rejsevejledningerne baserer sig på en tabel, som Statens Serum Institut laver for de enkelte lande. Ud fra en række objektive kriterier, bl.a. smittetryk samt landenes teststrategier, får hvert land ugentligt en score og bliver på den baggrund enten klassificeret som ’åbent’ eller ’karantæneland’.

Når et land op over 30 smittede per 100.000 indbyggere per uge i gennemsnit over de to seneste, gør Udenrigsministeriet landet ’orange’ og fraråder dermed alle ikkenødvendige rejser dertil.

Først når landet kommer ned under 20 smittede per 100.000 indbyggere i gennemsnit per uge, sætter Udenrigsministeriet landet som ’gult’. Det betyder, at det er et åbent land, som danskere godt kan rejse til, men man opfordres dog til at være særligt opmærksom, ligesom man bør holde sig opdateret om landets smittesituation, lokale forhold og nationale påbud.