De ugentlige rejsevejledninger er opdateret: Nu er hele verden rød

»Budskabet er enkelt og klart: Man bør lade være med at rejse ud«.

Sådan lød det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S), da han sammen med sine partifæller transportminister Benny Engelbrecht og justitsminister Nick Hækkerup fredag den 8. januar holdt pressemøde i Udenrigsministeriet.

På pressemødet blev det meldt ud, at Udenrigsministeriet farver hele verden rød. Rød er det højeste sikkerhedsniveau på rejsevejlednings-skalaen, som tæller farverne grøn, gul, orange og rød, og betyder, at alle rejser frarådes – både ferierejser og erhvervsrejser.

Når hele verden farves rød fraviges de normale principper for rejsevejledninger, som Udenrigsministeriet ellers har kørt med siden august. De blev lavet på baggrund af et kompliceret regnestykker baseret på de enkelte landes – og fra begyndelsen af december også regioner i Europa – smittetryk og teststrategier.

FAKTA Indrejse i Danmark Personer der rejser ind i Danmark skal både have et anerkendelsesværdigt formål samt kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der maksimalt må være 24 timer gammel. Der er tre undtagelser fra dette: Folk i grænseregionerne: Innlandet, Oslo, Vestland og Viken i Norge, Slesvig-Holsten i Tyskland, samt Skåne, Halland eller Blekinge i Sverige

Dem, der transporterer varer

Folk i transit Det er op til flyselskaberne at sikre, at ingen kommer om bord på et fly mod Danmark uden at kunne fremvise en negativ test. Dette gælder OGSÅ for danske statsborgere, som rejser med fly ind i Danmark. Er du som dansk statsborger blevet smittet i udlandet, kan du således IKKE rejse ind i Danmark med fly. Men danske statsborgere kan altid komme retur til Danmark via landjorden. Disse regler gælder indtil videre fra lørdag den 9. januar og frem til og med den 17. januar. Kilde: Justitsministeriet Vis mere

Den røde farve er en politisk beslutning, som er taget ud fra et forsigtighedsprincip, forklarede udenrigsminister Jeppe Kofod på pressemødet:

»Formålet er enkelt. Vi skal minimere risikoen for, at danskere rejser ud i verden og bliver smittede, og at smitten kommer ind i Danmark udefra«.

De nye rejsevejledninger skal være med til at »købe os tid«, mens vi er »på et sårbart tidspunkt i epidemien«, sagde han med henvisning til, at Danmark for få uger siden begyndte at vaccinere borgerne.

Stramningen af reglerne for ind- og udrejse kommer et stykke tid efter, at en britisk og mere smitsom variant af coronavirusset er konstateret i Danmark. Der er desuden opdaget en ny sydafrikansk variant, som skulle være endnu mere smitsom end den britiske, men den er ifølge udenrigsministeren endnu ikke nået til Danmark.