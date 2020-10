Rejsevejledningerne er opdateret: Otte svenske regioner bliver orange lige op til efterårsferien

Først når landet kommer ned under 20 smittede per 100.000 indbyggere i gennemsnit per uge, sætter Udenrigsministeriet landet som ’gult’. Det betyder, at det er et åbent land, som danskere godt kan rejse til, men man opfordres dog til at være særligt opmærksom, ligesom man bør holde sig opdateret om landets smittesituation, lokale forhold og nationale påbud.

Dertil kommer kriteriet om, at danskere ved ankomst til et land skal i karantæne, så mener Udenrigsministeriet ikke, at man kan få en rigtig ferie ud af det,og så gør de også disse lande orange. Derfor frarådes ikkenødvendige rejser pt. til Finland og de baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Hvis et land i Norden ikke overholder kriterierne, vil landet blive inddelt i regioner, og hver region vil få en individuel rejsevejledning, som det nu er sket med Sverige.

Udenrigsministeriet udarbejder ikke rejsevejledninger for Færøerne og Grønland, men rejser til Færøerne og Grønland frarådes ikke.

Ifølge de danske myndigheder behøver turister ikke haste hjem, hvis de er i et land, der kommer på den orange liste. Anbefalingen er at rejse hjem som planlagt.