Rejsevejledningerne er opdateret: Så kom Tyskland og Cypern også på den orange liste

Næsten hele verden er orange, efter at Udenrigsministeriet i den ugentlige opdatering af rejsevejledningerne har gjort Tyskland, Cypern og yderligere fire svenske len orange og dermed fraråder alle ikkenødvendige rejser til de pågældende lande og områder.

Det betyder, at kun Grækenland og Norge – sidstnævnte dog kun, hvis du opholder dig i egen hytte eller i naturen væk fra andre mennesker – er gule.

Eftersom smittetallene uge for uge er steget i Tyskland, er det ikke overraskende, at vores store nabo er blevet orange bortset fra delstaten Slesvig-Holsten, som grænser op til Danmark, og kun har et smittetal på 16,2. Den region forbliver derfor gul, og dermed kan man stadig køre over grænsen for at forsyne sig med slik, cola og øl, hvis det er ens ønske. Det gælder dog ikke for indbyggere i Region Hovedstaden, da Tyskland har indrejserestriktioner for indbyggere herfra.

Hvis man bor i et karantæneland (et orange land. f.eks. Tyskland) og har sommerhus, kolonihavehus, båd eller fastliggerplads i Danmark, kan man også fortsat rejse hertil ifølge Justitsministeriet. For personer med bopæl i grænselandet, må man rejse ind i Danmark uanset formål, såfremt regionen opfylder kriteriet for at være ’åben’ eller gul, som f.eks. Slesvig-Holsten.

Hvis regionen ikke er ’åben’, f.eks. Skåne, som nu er orange, skal man enten have et anerkendelsesværdigt formål eller kunne fremvise certifikat for en negativ covid-19 test, som er maks 72 timer gammel.

Orange Øresundsregion

For anden uge i træk er yderligere fire svenske len blevet orange. Det drejer siger om Norrbotten, Södermanland, Västra Götaland og Skåne. Med indlemmelsen af de to sidstnævnte len er hele Øresundsregionen på den svenske side med populære byer som Göteborg og Malmø orange.

Dermed er 16 ud af 21 svenske len orange, og kun Gävleborg, Värmland, Västernorrland, Västerbotten og Kalmar har så lavt et smittetryk, at man fortsat kan besøge dem. Hvis man har egen ødegård eller lignende eller er i transit, kan man dog stadig tage til eller køre igennem de 16 orange regioner.

Rejsevejledningerne er, som navnet siger vejledninger, og der er altså ikke tale om et forbud mod at rejse til de orange lande, men Udenrigsministeriet fraråder det. Rejsevejledningerne opdateres hver torsdag klokken 16.

Man kan rejse til lande, som er gule, men skal udvise ekstra forsigtighed. Rejsevejledningerne er målrettet fritidsrejser. Erhvervsfolk kan stadig rejse til de orange lande, hvis de anser det for nødvendigt.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU bliver opdateret løbende i takt med, at EU opdaterer sin liste, hvilket sker hver 14. dag.

Sæt dig ind i reglerne

Udenrigsministeriet har ikke gjort Norge orange, men hvis man tager til Norge, skal man i 10 dages indrejsekarantæne, uanset om man kommer fra i Danmark eller Færøerne. Karantænekravet gælder dog ikke, hvis du kan dokumentere, at du vil opholde dig i egen hytte eller i naturen uden kontakt til de lokale nordmænd. Udenrigsministeriet anbefaler, at man sætter sig grundigt ind i de norske karantæneregler, før man rejser nordpå.

Tyskland har, som nævnt, indført krav om 14 dages karantæne for indbyggere fra region Hovedstaden, hvilket er inklusive Bornholm, pga. det høje smittetryk i regionen. Det gælder også børn. Ved indrejse fra et risikoområde som Region Hovedstaden skal man melde sin ankomst til de lokale sundhedsmyndigheder uanset transportmiddel. Registreringen sker gennem et såkaldt Aussteigekarten med oplysninger om bopæl i Danmark, opholdsadresse i Tyskland, medrejsende m.m. Formularen kan findes og downloades hos det tyske sundhedsministerium.

På dag fem kan man få foretaget en covid-19 test, og hvis man får et negativt svar, kan man forlade karantænen. Det danske udenrigsministerium anbefaler, at man tjekker, hvad reglerne er på rejsemålet. Det kan gøres ved at indtaste postnummer på Robert Koch-instituttets hjemmeside.

Åben eller karantæneland?

Rejsevejledningerne baserer sig på en tabel, som Statens Serum Institut laver for de enkelte lande. Ud fra en række objektive kriterier, bl.a. smittetryk samt landenes teststrategier, får hvert land ugentligt en score og bliver på den baggrund enten klassificeret som ’åbent’ eller ’karantæneland’.