Hele verden er stadig orange: Tjek rejsevejledningerne grundigt, hvis du vil rejse ud

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser ud af Danmark. Det oplyser ministeriet i sin ugentlige opdatering af rejsevejledningerne, der netop er offentliggjort.

I løbet af sommeren var der åbent for rejser til en lang række lande i Europa, men i løbet af efteråret har stigende smitte og restriktioner på indrejse betydet, at rejsevejledningerne er gået mod at fraråde rejser til alle lande.

De danske myndigheder fraråder rejser til lande, hvor der er flere end 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere, eller hvis der er indrejserestriktioner – for eksempel krav om karantæne ved ankomst. Det gør sig blandt andet gældende for Norge, hvor en række danskere er blevet tvunget på karantænehotel ved ankomst til Oslo.

Ikke-nødvendige rejser kan for eksempel være ferier. Rejsevejledningerne er, som navnet siger, vejledninger, og der er altså ikke tale om et forbud mod at rejse til de orange lande, men Udenrigsministeriet fraråder det.

Hvis man rejser til et land, hvor der frarådes rejser, er opfordringen fra myndighederne at gå 14 dage i isolation, når man kommer hjem.

Vær opmærksom på Norge

For tre uger siden blev Norge farvet orange, selv om smittetallene var lavere end i Danmark. Når Udenrigsministeriet alligevel farvede Norge orange og frarådede alle ikke nødvendige rejser, skyldtes det, at nordmændene har særdeles skrappe restriktioner for danskere, som ville rejse ind i landet.

Man skal som dansker således i karantæne på et karantænehotel i 10 dage ved ankomst. Og man skal betale 500 norske kroner per nat.

Finland og Vatikanstaten er også gjort orange, da landene har indrejserestriktioner for danskere.

Det anbefales at sætte sig grundigt ind i reglerne for både Norge og Finland, hvis man vælger at rejse dertil som fritidsrejsende.

Udenrigsministeriet udarbejder ikke rejsevejledninger for Færøerne og Grønland, da de er en del af rigsfællesskabet. Rejser til de to lande frarådes ikke, men der er restriktioner for at komme ind.

På Færøerne skal man testes ved ankomst og gå i isolation, til svaret er klar, mens man på Grønland skal gå i karantæne efter ankomst, indtil man efter fem dage skal tage en test.

Erhvervsfolk kan stadig rejse til de orange lande, hvis de anser det for nødvendigt.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU bliver opdateret løbende i takt med, at EU opdaterer sin liste, hvilket sker hver 14. dag.

Åbent eller karantæneland?

Rejsevejledningerne baserer sig på en tabel, som Statens Serum Institut laver for de enkelte lande. Ud fra en række objektive kriterier, blandt andet smittetryk samt landenes teststrategier, får hvert land ugentligt en score og bliver på den baggrund enten klassificeret som ’åbent’ eller ’karantæneland’.

Når et land op over 30 smittede per 100.000 indbyggere per uge i gennemsnit over de to seneste, gør Udenrigsministeriet landet ’orange’ og fraråder dermed alle ikkenødvendige rejser dertil.

Først når landet kommer ned under 20 smittede per 100.000 indbyggere i gennemsnit per uge, sætter Udenrigsministeriet landet som ’gult’. Det betyder, at det er et åbent land, som danskere godt kan rejse til, men man opfordres dog til at være særligt opmærksom, ligesom man bør holde sig opdateret om landets smittesituation, lokale forhold og nationale påbud.