Hvis du bare MÅ have noget sol og varme: To oversøiske franske regioner er ikke længere orange

De regionale rejsevejledninger for EU-Schengen og Storbritannien, som Udenrigsministeriet begyndte at lave i sidste uge, betyder i denne uge, at to oversøiske franske regioner bliver åbne.

»Udenrigsministeriet fraråder ikke længere rejser til de to franske oversøiske regioner Guadeloupe og Martinique, der i denne uge opfylder kriterierne for lav smitte i modellen for rejsevejledninger for EU-Schengen og Storbritannien«, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Når Udenrigsministeriet opdaterer verdenskortet over rejsevejledningerne på ministeriets hjemmeside vil regionerne dog være farvet grå, da Udenrigsministeriet ikke udarbejder rejsevejledninger for disse regioner. Men det frarådes altså ikke at rejse dertil.

Kompliceret regnestykke

Rejsevejledningerne er et kompliceret regnestykke baseret på informationer fra Europæisk Center for Sygdomskontrol (ECDC), blandt andet en række objektive kriterier som smittetryk samt landenes teststrategier.

Herefter klassificerer det danske udenrigsministerium et land som enten ’åbent’ eller ’karantæneland’. Et land bliver lukket, hvis der kommer over 30 smittede med covid-19 per 100.000 indbyggere i snit per uge, og åbner først, når landet kommer under 20 smittede per 100.000 indbyggere.

For de lande, der leverer regionale data til ECDC, medfører den nye procedure, at rejsevejledningerne fremover vil kunne åbne (blive gule) for lavrisikoregioner i ’karantænelande’, mens vejledningerne vil kunne lukke (blive orange) for højrisikoregioner i ellers ’åbne’ lande.

En region i et lukket land kan åbne, hvis regionens smittetal er under 20, mens en region i et åbent land vil blive lukket, hvis regionen overskrider 75 smittede per 100.000 indbyggere.

De danske myndigheder fraråder også rejser til et land eller en region, hvis der er indrejserestriktioner. Det kan eksempelvis være karantæne ved ankomst. I Norge er flere danskere tvunget på karantænehotel i 10 dage ved ankomst, og man skal betale 500 norske kroner per nat.

Udenrigsministeriet har i denne uge klassificeret en syvende region eller fylke, Vestlandet, som åben, men det betyder ikke noget, fordi Norge har indrejserestriktioner over for danskere. Vestlandet er den vestlige landsdel i Syd-Norge. Det to største byer i regionen er Bergen og Stavanger.

Foruden Norge er Finland er også orange, da landet har indrejserestriktioner for danskere. Det anbefales at sætte sig grundigt ind i reglerne for både Norge og Finland, hvis man vælger at rejse dertil som fritidsrejsende.

Ikkenødvendige rejser

Ikkenødvendige rejser kan for eksempel være ferier. Rejsevejledningerne er, som navnet siger, vejledninger, og der er altså ikke tale om et forbud mod at rejse til de orange lande, men Udenrigsministeriet fraråder det. Erhvervsfolk kan stadig rejse til de orange lande og regioner, hvis de anser det for nødvendigt.

FAKTA Indrejse i Danmark Personer der rejser ind i Danmark fra et såkaldt højrisikoland inden for EU, Schengen eller Storbritannien (hvor alle lande pt. er betegnet som højriskolande) eller fra et højrisikoland i resten af verden (gælder også pt. alle lande) skal både have et anerkendelsesværdigt formål samt kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der maksimalt være taget 72 timer før indrejse. Der gælder dog særlige regler for grænseområderne. Personer med bopæl i grænseregionerne, Innlandet, Oslo, Vestland og Viken i Norge, Slesvig-Holsten i Tyskland, samt Skåne, Halland eller Blekinge i Sverige må rejse ind i Danmark uanset formål, såfremt regionen opfylder kriteriet for at være åben. Hvis regionen ikke er åben, skal du have enten et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ COVID-19 test, som skal kunne fremvises ved indrejse. Kilde: Rigspolitiet Vis mere

Hvis man alligevel rejser til et land, hvortil det frarådes at rejse, er opfordringen fra myndighederne at gå 10 dage i isolation, når man kommer hjem.

Udenrigsministeriet udarbejder ikke rejsevejledninger for Færøerne og Grønland, da de er en del af rigsfællesskabet. Rejser til de to lande frarådes ikke, men der er restriktioner for at komme ind.

På Færøerne skal man testes ved ankomst og gå i isolation, til svaret er klar, mens man på Grønland skal gå i karantæne efter ankomst, indtil man efter fem dage skal tage en test.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU bliver opdateret løbende i takt med, at EU opdaterer sin liste, hvilket sker hver 14. dag.