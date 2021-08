5 oplevelser nær Bø i Telemark: Langt inde i fjeldet væk fra mobildækning ser vi kvæget sommergræsse

Den norske flække Bø i Telemark to timer vest for Oslo er fyldt med danske friluftsstuderende for den huser et universitet med en vildmarkslinje og er det perfekte udgangspunkt for danskervenlige udflugter til betagende natur. Oplev nutidig sæterkultur, bad i den kølige elv, kør i elevator midt inde i Norges tredjehøjeste bjerg, eller kast dig ud fra trækronerne i ti meters højde.