Guide: Sov godt, når du er på tur i Mols Bjerge

I Øer Maritime Ferieby ligger de små kvadratiske huse side om side og spejler sig i vandets blanke overflade som en form for Venedig i legostil. Man kan køre hertil i bil eller tage vandvejen og fortøje eget fartøj lige foran døren. Feriebyen er bygget i 1980’erne og opført i en farveskala, der er som taget ud af et Per Arnoldi-maleri med små koboltblå, murstensrøde og mosgrønne træhuse. Her er hyggeligt. Ikke mindst, når aftensolen spejler sig i vandoverfladen, masterne svajer i vinden, og man kan høre stemmerne fra feriebysbørnene, der har fundet sammen over sommeren. Og så er her über-praktisk og familievenligt. Enklaven er komplet med egen købmand, café, sportshal med badminton, tennis og bordtennis og en svømmehal, der både kan svømmes baner og slappes af i. Der er hav og skov inden for gåafstand – og et overskueligt kvarters kørsel til smukke Mols Bjerge.

Landal Greenparks udlejer huse i feriebyen. To overnatninger (det er minimum på hjemmesiden) i højsæsonen midt i juli i et toetagers fuldt udstyret hus med plads til seks personer koster 5.203 kroner. Uden for sommerens højsæson falder prisen. Vi har fundet priser ned til 1.333 kroner for to nætter.