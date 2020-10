Livsstilsekspert Christine Feldthaus guider til sin barndomsby: Vi kører på cykel 25 kilometer ud fra, hvor min far bor, og så går vi i kirke

Christine Feldthaus er født i København, men har det meste af sin barndom boet i Sønderborg, en by, der med hendes ord »ligger vanvittig smukt med hav og bakkedale«.

Her besøger hun mange gange om året sin nu 87-årige far, der tager hende med på mountainbiketure. Og her går den alsidige tv-vært, forfatter og livsstilsekspert som regel en tur gennem byen, som har fået en fin havnefront, men også har lukkede butikker pakket i brunt papir, fordi et storcenter i udkanten af byen stjæler kunderne. De tomme butiksstrøg gør hende rasende, men havnens fine restauranter får hende til at drømme om lækker, lækker mad.

Hvad er dit bedste minde fra byen?