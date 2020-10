Mette og Ole fik besked fra Danmark: Bliv endelig væk

Et solbrunt par med en kæmpe rullekuffert lyser op blandt forretningsfolk med hurtige skridt og rygsækbærende svenskere, der skal nå et tog fra Københavns Lufthavn.

Her er langt mellem ankomsterne sådan en onsdag morgen. I lange perioder kommer ingen ud af de porte, der plejede at åbne sig for globetrottere og charterturister i hobetal, mens familier og venner stod klar med flag og kys. Eneste modtagelse i dag er et par lufthavnsvagter i neongule veste.

Men nu er flyet landet fra græske Thessaloniki, og Mette og Ole Sørensen var med efter en ferie, der blev længere end planlagt.