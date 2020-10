Thorkild Olesen om sin barndomsby: Noget af det, jeg elsker ved byen – måske fordi jeg ikke ser – er følelsen af at gå i de smalle gader

Nu skal du passe på, at du ikke ender med at få en masse røverhistorier fra Ringkøbings brune værtshuse«, lyder det grinende fra pressemedarbejderen i Danske Handicaporganisationer, da jeg ringer for at spørge, om formanden vil fortælle om den by, hvor han voksede op, og hvor han stadig besøger brødre, mostre og onkler.

For Thorkild Olesen, der er vokset op med fire brødre og sine forældre i den lille by Kloster lige uden for Ringkøbing, er en mand, der kaster sig ud i det meste.

En universitetsuddannelse taget med blindeskrift under fingerspidserne og lydbånd. En mission med at skabe job og uddannelse til blinde efter krigen i Bosnien-Hercegovina. Debatter i radio og tv, blandt andet som en del af panelet i programmet ’News & Co.’. Og bunker af politisk arbejde for, at alle personer med handikap skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. En indsats, han i sommer modtog ridderkorset for.