Fælles EU-rejseregler glæder fly- og rejseindustrien

Både i luftfartsindusterien og i rejsebranchen hilses EUs retningslinjer for rejser inden for unionen velkommen. Selv om der kun er tale om henstillinger til de enkelte medlemslande, er rejseindustrien som helhed tilfredse med, at der i det mindste kommer fælles pejlemærker og større gennemsigtighed.

De store luftfartsorganisationer i Europ – ACI Europa, A4E og IATA – havde gerne set, at EU havde satset på et system, hvor rejsende teste for covid-19 tests før afrejsen, men direktør i brancheorganisationen Dansk Luftfart, Michael Svane, er mere positiv:

»Fælles spilleregler i EU er positivt, og så er vi i luftfartsbranchen nødt til at erkende, at der er sundhedspolitiske hensyn, som vejer meget tungt, og sådan skal det også være. På den anden side vil vi gerne den usikkerhed til livs, som har præget alle, der beskæftiger sig med rejser og luftfart. Vi kigger altid nervøst hen mod torsdag eftermiddag, når Udenrigsministeriet opdaterer sine rejservejledninger, for hvad kan vi forvente: nye nedlukninger og orange lande«.