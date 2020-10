Lige nu er alle danskernes skiferielande gjort orange

Årets skiferie ser ud til at hænge i en tynd tråd. Alle ikkenødvendige rejser frarådes til Østrig. Det samme gælder Frankrig, Italien og Schweiz. Alle de store traditionelle skilande i Alperne er simpelthen gjort orange.

I Sverige, der stadig er delvist åbent for rejser, ligger populære skisportssteder som Åre, Sälen og Idre Fjäll i enten Jämtland eller Dalarna, der også er orange. Ikke engang københavnernære Isaberg kan besøges, for også Jönköpings len har fået den forkerte farve.



Tilbage står Norge, der gerne modtager rejsende fra Danmark, hvis man altså går i 10 dages indrejsekarantæne. Det gælder dog ikke, hvis du kan dokumentere, at du vil opholde dig i egen hytte eller i naturen uden kontakt til de lokale nordmænd.



Og hvis du tænker, at du godt lige kan liste dig ud på en pist eller en langrendsløjpe, kan du godt tro om igen, lyder det fra Camilla Sylling Clausen, som er leder af Alpinanleggene i Norge.



»Jeg vil gerne påpege, at man ikke kan køre på ski i et alpinanlæg eller benytte sig af tjenester i norske lokalsamfund – andet end det helt nødvendige – hvis man er i karantæne«, skriver Camilla Sylling Clausen i en mail til Politiken.

Alle er i venteposition

Camilla Sylling Clausen skriver desuden, at de norske skisportssteder forsøger at være positive, for situationen kan jo som bekendt forandre sig fra uge til uge, som hun formulerer det.

»Jeg tror, at der er stor forståelse hos vores gæster fra andre lande i forhold til, at vi må forholde os til, hvad sundhedsmyndighederne og myndighederne generelt siger«, lyder det.

Derfor håber man også i Norge, at der er mange nordmænd, som vil benytte lejligheden til at stå på mere på ski denne vinter og støtte den norske skibranche på et tidspunkt, hvor det ser ud, som om der ikke kommer mange besøgende udefra.

Men hænger årets skiferie så p.t. i en tynd tråd, som denne artikel blev indledt med? Så langt vil Toke Hyldgaard, salgsdirektør i Skinetworks, der blandt andet står bag selskaberne Nortlander, Danski og Slopetrotter, dog ikke gå. Men han kalder situationen lige nu, hvor stort alle skisportssteder er orange, for en »venteposition«.

»Vi venter med spænding på fælles europæiske rejsevejledninger. Det klynger vi vores håb til«, siger Toke Hyldgaard.

Ingen forventninger om noget

De fælles europæiske rejsevejledninger som Toke Hyldgaard henviser til, er den henstilling fra EU, der blev offentliggjort i sidste uge og lægger op til at farvelægge EU-landene på regional basis frem for på landeniveau, som det i øjeblikket gøres i den danske tilgang.

Men om det bliver til noget fra dansk side, er stadig usikkert. Ifølge Udenrigsministeriet vil det kræve enorme ressourcer at udforme nye vejledninger for 700 regioner hver uge samtidig med, at man tager hensyn til de smittetal, der er i de fem danske regioner.

Toke Hyldgaard har hverken forventninger eller forhåbninger om noget, »det er jeg stoppet med at have«, som han siger, men han håber, at de fælles europæiske rejsevejledninger blive til noget.

»Så kan rejsebranchen blive vækket til live igen. For lige nu er den de facto komplet nedlukket, og det gør ondt og er en rigtig hård situation at sidde i«.

Toke Hyldgaard fortæller, at Skinetworks har lavet en undersøgelse blandt mere end 2.000 kunder, der viser, at rejselysten er stor, hvis man eksempelvis måtte rejse til orange lande mod at blive testet ved hjemkomst. Det ville få 49 procent af de adspurgte til at bestille en skiferie.

Hos Skinetworks ligger salget i øvrigt 56 procent under sidste års lige nu. Bureauet sælger primært rejser til Frankrig, Italien og Østrig.

Fra sol til ski

Mens det ser ud til, at folk er forsigtige med at tage sydpå skiferien, lød der anderledes optimistiske meldinger fra de nordlige lande tidligere på sæsonen, hvor Skistar havde de bedste bookingtal nogensinde med 12 procent flere danskere, der havde booket sig ind i Sverige eller Norge.

Det vil rejsebureauet TUI nu også lukrere på. Selskabet, der ellers er vant til at sende danskere på solferie, planlægger nu to rejser til Sälen i Sverige i februar. Det kan undre, eftersom Dalarna, som Sälen ligger i, er orange lige nu. Men som det lyder fra kommunikationschef i TUI:

»Det er sådan med næsten alle destinationer, der sælges rejser til lige nu, at det er uklart, om det bliver muligt. Der er lang tid til uge 7, og hvis rejsen ikke kan lade sig gøre, får vores gæster alle deres penge igen«.



Baggrunden for, at TUI kaster sig over skirejser, er ifølge Mikkel Hansen, at coronasituationen har generelt set har skabt huller i selskabets flyprogram, som gerne skal udfyldes.



»Vi har længe ønsket at lancere skirejser, og derfor har det af flere årsager været rigtig timing at gøre nu«.

Allerede nu er det klart, at sker det lykkelige, at danskerne kan komme af sted på deres skiferie, så skal man nu gøre sig klar til, at meget vil være anderledes. Nogle steder skal man bære mundbind alle steder undtagen på selve pisten, mens der stort set på alle destinationer er lukket ned for klassisk afterski med støvletramp og fællessang. Desuden vil der være nye systemer for afhentning af alt fra liftkort til lejeski og hyttenøgler. Og selvfølgelig håndsprit over alt ...