Du finder næppe mange bedre muligheder end denne, hvis du vil have en anderledes naturoplevelse

Vi er næsten halvvejs ude på søen Upplunden, da jeg beslutter mig for, at vi bør vende om. Vi er kommet fri af en pynt, og pludselig slår vinden hårdere ind mod siden af kanoen, end jeg havde forventet. I forvejen ligger vi lavt, tungt lastet med alskens pakkenelliker til et par dage i naturen, og nu synes jeg pludselig, at jeg har mistet kontrollen over den store aluminiumskano.

Men jeg er samtidig i syv sind, for vi kan hele tiden se vores destination. Højst fem minutters kanosejlads væk. Et lille grønt tipilignende telt, Storlom (navnet på en fugl i lomslægten), på en ponton ved bredden af den tre hektar store øde ø Getön. Det er planen, at vi skal overnatte der. Og vi glæder os. Til at være alene, isoleret fra omverdenen og i fred og ro ude i naturen.