Coronavirus angriber også masseturismen

Lyden af klaprende rullekufferter og turister, som banker på døren til deres Airbnb-bolig eller et andet korttidslejemål, har længe været de mest almindelige lyde i Venedig. Byen var så overrendt af turister, at den ifølge kritikere var ved at udvikle sig til en historisk forlystelsespark.

Sådan var situationen, inden coronapandemien i begyndelsen af marts ramte det nordlige Italien. Coronaen har ramt italienerne hårdt, men den har også givet venezianerne mulighed for at tænke over fremtiden som turistmål. Ifølge de officielle statistikker overnattede 12,5 millioner turister i Venedig sidste år. Oveni kom 15-16 millioner, som besøgte byen på en dagtur.

For at give plads til de mange turister er de lokale presset ud af byen på grund af rekordhøje huslejestigninger, så der nu kun bor 51.000 personer i Venedig. En tredjedel af, hvad der boede for en generation siden.