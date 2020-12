Ærgerlige lejere taber sager om coronaaflyste sommerhuse

Et hus i Pandrup i Nordjylland skulle have været rammen om en dejlig påskeferie for en familie, som havde booket huset i midten af marts.

Men da statsminister Mette Frederiksen senere på måneden advarede mod den epidemi, der var ved at sprede sig, fik det lejeren til at aflyse lejemålet på stedet. Og kræve hele lejen, 7.819 kroner, tilbage. For aflysningen var begrundet i force majeure, mente lejeren.

Den går ikke, sagde udlejeren, som mente, at han havde ret til at beholde huslejen, fordi hele aftalen var blevet aflyst kun 11 dage før påske.