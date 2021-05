Markedspladsen er Afrikas stormagasin

Lugten af fisk hænger overalt, og der er en råben og skrigen, mens mændene bringer deres farvestrålende pirogger fyldt med morgenens fangst fra Atlanterhavet ind til fiskemarkedet i Tanji sydvest for Gambias hovedstad, Banjul.

Fiskerne redder fangsten i land i store plastikspande og -baljer, som de bærer på hovedet. Inde på stranden venter kvinderne for at købslå om fisken, som de enten sælger videre i Tanji eller transporterer ind til markederne i Banjul for at sælge dem dér.

Lydniveauet er højt på fiskemarkedet i Tanji, for hverken sælgere eller købere accepterer det første bud, og man lader højt og tydeligt modparten forstå, at vedkommende end ikke er tæt på en acceptabel pris.