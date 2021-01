Har du også penge til gode? SAS bliver nu politianmeldt for billetnøl

Mange danskere venter stadig på at få deres penge tilbage for flybilletter, som de har købt gennem det skandinaviske luftfartsselskab SAS til fly, der på grund af coronakrisen aldrig er kommet på vingerne.

Derfor er det skandinaviske luftfartsselskab tirsdag blevet politianmeldt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Anmeldelsen sker som følge af manglende overholdelse af styrelsens påbud om at tilbagebetale ubrugte flybilletter. Det oplyser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sagen udspringer af de mange ubrugte flybilletter, der er blevet til på grund af coronakrisen. Udbruddet af coronavirus har nemlig ført til, at mange har valgt at droppe flyrejsen og derfor søgt om at få refunderet de penge, de har betalt for billetten. Nogle passagerer har imidlertid oplevet problemer med at få deres penge igen.

Derfor udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 13. oktober et påbud mod 12 flyselskaber, hvor selskaberne blev pålagt at sikre, at kunder fik refunderes deres ubrugte flybilletter som følge af coronaudbruddet.

Siden blev ti selskaber i december politianmeldt af styrelsen for manglende overholdelse af styrelsens påbud. SAS og tyske Lufthansa var ikke blandt de selskaber. Styrelsen ville først tage stilling til en politianmeldelse af de to selskaber, når SAS og Lufthansa havde afrapporteret til styrelsen 10. januar.

»På baggrund af denne afrapportering har styrelsen politianmeldt SAS for manglende overholdelse af styrelsens påbud, mens styrelsen har vurderet, at der ikke er grundlag for at politianmelde Lufthansa. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, om det er lykkedes at tilbagebetale ubrugte flybilletter i henhold til de frister, som er meddelt i styrelsens påbud«, står der i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden skal nu vurdere styrelsens indstilling om at rejse tiltale mod SAS.

For alle flyselskaber, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager klager over, gælder det, at styrelsen løbende vurderer, hvorvidt der skal udstedes påbud, eller om et flyselskab skal politianmeldes.

Såfremt man som passager stadig mangler at få udbetalt refusion fra et flyselskab, anbefaler styrelsen, at man sender en klage til styrelsen.

ritzau