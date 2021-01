Bil, tog, charterferie, camping sommerhus? Danmark rykker, mens rejser til udlandet står i stampe

Hoteller og kroer ved kyster og på land kan se frem til en ganske god sæson, mens København og andre større byer i Danmark risikerer endnu en katastrofal hotelsæson til sommer. Det spår Jørgen Christensen, som er direktør i Small Danish Hotels, der omfatter 63 hoteller, kroer, et enkelt slot og tilsammen har over 4.000 værelser:

»Alt afhænger af restriktioner, men selv om de fleste danskere bliver hjemme, kommer vi til at mangle udlændinge, specielt i København og de større byer. Det er typisk udlændinge, som tager på storbyferie. Det er en katastrofe, hvis hotelbranchen i København ikke bliver rettet op, for det indvirker på resten af landet. Det er i hovedstaden, at langt størstedelen af turisterne kommer første gang, og chancen for, at de besøger resten af landet på efterfølgende besøg, er størst, hvis de har en god oplevelse i København«.

35 procent af Small Danish Hotels er placeret i de større byer, og de går en vanskelig sæson i møde, men Jørgen Christensen forventer en sæson lig sidste år ved vand og på land, som var helt god, selv om bookingen kun er på 11 procent på nuværende tidspunkt for de tre sommermåneder sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.