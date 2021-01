Rømø på vej med nye, markerede vandrestier

Når foråret kommer, vil vandrelystne turister og lokale på vadehavsøen Rømø kunne bevæge sig ud på et over 50 kilometer stort markeret system af vandreruter på øens sydlige del.

Ifølge Christa Jørgensen, der er fagchef for miljø og natur i Tønder Kommune, har man igangsat etableringen af de markerede vandreruter for at gøre Rømøs natur mere tilgængelig.

»Vi ønsker at gøre det muligt at komme ud i naturen og at kunne finde vej. Med de markerede vandreruter får vi et stort og sammenhængende stisystem, som på sigt også skal indeholde formidling af det, man ser«, siger Christa Jørgensen, der også mener, at det er et væsentligt aspekt, at stisystemet hjælper alle med at passe på naturen, fordi man får anvist, hvor man skal gå.