Østrig lukker 'smuthullet': Skiturister afskæres fra at feste i St. Anton

De østrigske myndigheder skrider nu ind over for unge udenlandske skiløbere, der trods coronarestriktioner boltrer sig på pisterne i St. Anton.

For det første kommer der kontrol ved grænsen til Schweiz, hvor man indtil nu frit har kunnet rejse ud og ind med toget, og for det andet kommer der en effektiv kontrol af personlige dokumenter for udlændinge i St. Anton og andre steder, hvor der de seneste uger pludselig er kommet iøjnefaldende mange unge, der angiveligt søgte arbejde, men som mest af alt lignede skiturister.

Talsmanden for politiet i delstaten Tyrol, oberst Manfred Dummer, siger til Politiken, at »politiet vil indføre mere kontrol og også se nøjere på unge udlændinges papirer«.

»Der er grænsekontrol til Tyskland og Italien, men hidtil har der ikke været kontrol, når man kom med toget fra Zürich i Schweiz. Det er blevet udnyttet af nogle, der slet ikke kom for at søge arbejde, hvilket sådan set er lovligt nok. Så nu vil vi lukke det hul«, siger Manfred Dummer i et telefoninterview.