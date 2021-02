Bilister smutter over ubevogtet grænse om natten: Gambling med folkesundheden, mener professor

Mens erhvervsrejsende og danskere med kærester, ægtefæller eller børn i udlandet i dag stod op til skærpede krav om isolation, når man rejser ind i Danmark, er det stadig muligt at rejse uhindret ind i landet uden at vise en negativ coronatest.

Det viser optagelser fra TV 2 fra natten mellem den 3. og 4. februar.

TV-stationen har fulgt med, efter at politiet slukkede lyset og forlod grænseposten klokken 22.37, og frem til den igen blev bemandet næsten morgen klokken 6.50, dog med et par korte kontrolbesøg på stedet i løbet af natten.

Mens politiet var væk, kom 222 primært tyske og polske biler, lastbiler og andre køretøjer igennem, fortæller TV 2.

For at rejse ind i Danmark skal man ellers kunne fremvise en negativ coronatest, og myndighederne ved grænserne foretager normalt stikprøver for at sikre sig, at indrejsende har papirerne i orden.

Men de indrejsende har luret, at grænseposten ved Padborg ikke er bemandet om natten, fortæller TV 2, som blandt andet taler med en tysk mand og kvinde. Begge rejser ind uden en coronatest.

»På det her tidspunkt behøver man ikke at have en test med. Det er først om morgenen«, sagde manden. Andre bilister vifter dog med deres negative prøvesvar.

Professor: Gamling med folkesundheden

Med den åbne grænse om natten risikerer vi, at nye virusvarianter kommer ind i Danmark, siger Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi på Københavns Universitet.

»Hvis der kommer en person ind med for eksempel en brasiliansk variant og ikke går i karantæne, risikerer vi, at den spreder sig i samfundet. Når først personen er kommet ind og har været på en arbejdsplads, kan smittetallet hurtigt eskalere. Risikoen er simpelthen for stor her«, siger Jan Pravsgaard Christensen til TV2.

Politiet i Syd- og Sønderjylland oplyser til TV 2, at de ved er klar over, at der hver nat kører biler og andre køretøjer over grænsen ved Padborg uden at blive kontrolleret. Men på baggrund af TV2’s optagelser fra natten mellem den 3. og 4. februar overvejer politidirektør Jørgen Martin Meyer, om Padborg fremover skal bemandes hele natten.

Grænsen til Tyskland er 70 kilometer lang, og der er 13 grænseovergange.