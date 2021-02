Skulle du også have været på skiferie denne vinter? Skift Norges fjelde ud med danske klitter

Wu-huuuuu. Det er den følelse, vi går efter, da vi sætter kursen mod Danmarks nordligste by Skagen. Vi har hørt rygter om 10 centimeter sne og godt langrendsføre i helt særlige omgivelser. Og så er der det med lyset i Skagen – det må kunne gøre det ud for højfjeldssolen.

I stedet for at dreje fra retter vi bilen mod nordligere himmelstrøg og håber på, at havnebyens små pletter af sne snart afløses af et hvidt landskab. For når man først har oplevet fornemmelsen af langrendsski, der glider let igennem knirkende sne, kan en vinter uden skiture virke uoverkommelig.