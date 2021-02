Nu kan du rejse på krydstogt med ’Fulton’

Skonnerten ’Fulton’.

Navnet smager af ørefigner til uvorne knægte, men til sommer er ’Fulton’ vært for tre krydstogter for turister på Kattegat og et par østjyske fjorde.

»I disse tider oplever vi, at danskerne i stigende grad søger mod de lidt anderledes og autentiske oplevelser, som gerne må rumme noget historie«, siger direktør Miriam B. Christiansen fra det nordjyske rejsebureau Nilles Rejser, der står bag krydstogterne.

Krydstogterne med gamle sejlskibe ser ud til at være en ny rejsetendens i Danmark. I forvejen tilbyder det nordjyske selskab krydstogter med et gammelt sejlskib i Limfjorden omkring Mors, i Isefjord og Det Sydfynske Øhav, og for nylig præsenterede et andet rejsebureau også en stribe krydstogter i de indre danske farvande med gamle sejlskibe.