Rejs Jorden rundt på Hernings onlinerejsemesse

I februar 2020 strømmede mere end 63.000 mennesker til Herning til Skandinaviens største rejsemesse, Ferie for Alle, med 1.190 udstillere. De fleste besøgende nåede aldrig at opfylde deres rejsedrøm i 2020, for det satte coronaen en stopper for. I år flytter messen hjem i folks køkkener, foregår online og har 150 udstillere.

Til gengæld er rejsemessen forlænget fra de normale 3 dage til 10 dage fra i morgen klokken 10 til 28. februar. Messen kan følges på hjemmesiden ferieforalle.dk, og så er det gratis at være med i modsætning til tidligere år på den fysiske messe. Det kræver heller ingen tilmelding.