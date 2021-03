Lucas Msiska rejser verden rundt for at fiske: »Jo sværere det bliver, jo større er mit drive«

Der er tidspunkter, hvor Lucas Msiska pludselig kan ’vågne’ efter at have fisket uafbrudt. Hvor han har været inde i lystfiskerens zone af zen med den evige gentagelse af kast på kast på kast, den fokuserede spejden efter steder, hvor der kan stå en fisk, og den koncentrerede placering af en flue, spinner eller wobler.

»Der kan godt gå fire timer, uden at jeg kan huske, hvad jeg har lavet, eller hvor jeg har været«, siger den 28-årige bagsværdgenser, som normalt arbejder som pædagog- og handikapmedhjælper. Han har en chef, der er meget forstående over for pludselige fisketure ud i ødemarken og fjeldet i Norge eller Sverige eller rejser til tropiske destinationer med fisk, der er så stærke, at fiskene herhjemme kommer til at ligne en dåse med makrel i tomat.