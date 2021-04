Vil gentage succes: På interrail i Danmark

Danskerne skal kunne komme på interrail i Danmark til sommer, hvis det står til regeringen.

I den Infrastrukturplan, regeringen præsenterede torsdag, er der et forslag om et sommerrejsepas eller en dansk udgave af interrail, som giver fri adgang til al kollektiv transport i Danmark i 8 sammenhængende dage i sommerferien. Sommerrejsepasset kommer efter planen til at koste 399 kroner for voksne over 25 år og 299 kroner for unge mellem 12 og 25 år, mens børn under 12 år kan rejse gratis.

»Vi er glade for at kunne tilbyde et sommerrejsepas til kunderne«, siger underdirektør i DSB Aske Mastrup Wieth-Knudsen, der dog tager forbehold for, at forslaget om rejsepasset først skal vedtages politisk.

Sommerrejsepasset blev opfundet i sidste års corona-sommer, så danskerne kunne komme rundt i Danmark i stedet for udlandsturen.