Rejsebureauer slipper for at betale for meget udbetalt statsstøtte tilbage

Rejsebureauerne slipper for en regning på 200 millioner kroner her og nu.

En regning, som ville har kunnet sende en række rejsebureauer i knæ, i en i forvejen svær tid, hvor det kniber med salget af rejser.

»Selv om vi er godt i gang med en genåbning af samfundet, så er det desværre endnu ikke helt lige til at pakke kufferten og rejse ud i verden«, siger erhvervsminister Simon Kollerup om årsagen til det særlige lån, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at give rejsebranchen.

En række rejsebureauer stod til at betale en regning for for meget udbetalt statsstøtte, som de har modtaget i foråret 2020, hvor coronaen ramte Danmark med et hammerslag. Det betød blandt andet, at tusindvis af danskere skulle have penge tilbage for aflyste pakkerejser. Helt ekstraordinært fik rejsebureauerne direkte statsstøtte på 450 millioner kroner til at betale tilbage til kunderne for i perioden frem til og med 13. april 2020 – altså en måned efter at grænserne lukkede.

I vejledningen, som fulgte med statsstøtten, fremgik det, at hvis et rejsebureau kunne få nogle penge tilbage fra deres underleverandører for eksempel hoteller eller flyselskaber, så kunne de beholde de penge.