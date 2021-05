En million danskere må nu rejse ud: Men hvordan er det at rejse, når corona stadig huserer i Europa?

1. maj ændrede det danske Udenrigsministerium rejsevejledningerne, så færdigvaccinerede og tidligere smittede ikke længere frarådes at rejse til gule og orange lande. Men hvordan er det så at rejse under en pandemi? Vi er taget af sted for at teste det.