Rejseselskaber: Danskernes rejselyst vender 26. juni

Rigtig mange danskere drømmer om at komme lidt ud over den danske grænse, og nu rykker drømmen et skridt tættere på for nogen, efter at fase 2 i genåbningsplanen for rejser trådte i kraft 1. maj. Cirka 650.000 færdigvaccinerede danskere samt dem, der har været smittet med covid-19 inden for de seneste 6 måneder, kan nu frit rejse til alle orangefarvede lande i Udenrigsministeriets rejsevejledning – lige fra USA til Thailand og hele Europa – uden at isolere sig efterfølgende.

Det får dog ikke danskerne til at hoppe på det første og bedste fly mod sydens sol nu og her, fortæller Mikkel Hansen, pressechef hos rejseselskabet TUI.

»Der har absolut ikke været nogen ketchupeffekt. Vi så en stigning, lige da genåbningsplanen blev vedtaget, men nu aftager efterspørgslen igen«.