Drømmer du om at rejse? Her er 5 ting, du skal have styr på

Kun en tredjedel af danskerne har planer om at holde ferie i udlandet det næste halve år. Det viser en ny rundspørge, som Kantar Gallup har foretaget for Gouda Rejseforsikring.

På spørgsmålet om, hvornår de forventer at tage på deres næste udlandsrejse, svarer 14 procent ’nu til sommer’, mens mens 16 procent svarer ’til efteråret’. Hele 55 procent svarer, at de slet ikke har tænkt sig at rejse i 2021.

Til dem, der har planer om at rejse, enten den kommende tid eller i sommerferien, er der en række ting, man skal sætte sig ind i og være opmærksom på, inden man skal rejse:

1Hvem er det nu, der må rejse hvornår?

Frem til 26. juni er det kun danskere, som er vaccineret, eller har været smittet inden for de seneste 180 dage, som bør rejse til orange lande, hvis de vel og mærket vil overholde Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Men 14. maj ændres grænserne dog for, hvornår et land eller en region går fra gul til orange. Smittetallet i et land eller region skal således op over 60 smittede pr. 100.000 over en periode på 7 dage, førend det bliver orange (det tal der tidligere lå på 30). Ved gul frarådes ingen danskerne at rejse, så det kan potentielt give mulighed for, at flere kan rejse.