Nu kan danskerne rejse til ferieklassikere

Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife og Valencia i Spanien. Portugisiske Azorerne og Madeira samt Malta.

Det er nogle af de steder, der nu åbner for danske rejsende, efter at Udenrigsministeriet lemper kravene til, hvor højt et smittetryk der må være i et land eller område, før ikkenødvendige rejser dertil frarådes, og hvorvidt man skal gå i karantæne ved hjemkomst til Danmark og testes inden afrejse på destinationen.

Hos rejsebureauet Bravo Tours er man her og nu allermest glad for, at danske rejsende til de pågældende destinationer ikke længere skal testes før hjemkomst, siger direktør Peder Hornshøj.

»Jeg kan godt forstå, at folk, der befinder sig på en destination, tænker: Hvad skal jeg gøre for at blive testet inden hjemrejsen? Det er helt væk nu, og det er bare supergodt«.

Foruden de ovennævnte regioner kan danskerne nu også rejse til Asturien, alle De Baleariske og De Kanariske Øer, Ceuta, Extremadura, Galicien og Murcia uden at skulle gå i karantæne ved hjemkomst.