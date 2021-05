Danskernes rejselyst skyder i vejret – rejseselskab har hentet Nordens største fly frem og sender de første af sted lørdag

Fire minutter efter, at rejsebureauet Spies lørdag morgen – dagen efter det ikke længere blev frarådet at rejse til flere af danskernes favoritrejsemål – havde åbnet for telefonerne, stod 80 kunder allerede i kø. Det er en del flere, end der har gjort de sidste 7 måneder, og på lørdag sender rejseselskabet for første gang i 218 dage det første fly i luften.

Destinationen er den spanske ø Mallorca, og Spies har måttet hente Nordens største fly til København, for at fragte de mange rejsehungrende danskere til ferieøen.

»Ja, du tror sikkert, at jeg fylder dig med løgn, men det er altså mere eller mindre eksploderet«, siger Jan Vendelbo, er direktør for Spies om danskernes rejselyst, efter at begrænsningerne for, hvor danskerne kan rejse hen fredag i sidste uge blev lettet i den såkaldte fase 3 af genåbningen.

Fredag, lørdag og søndag i sidste uge, altså dagene lige efter myndighedernes grønne lys til nogle af de mest populære feriemål, solgte Spies flere rejser, end selskabet ville gøre i højsæsonen et normalt år.