Mad på rejsen: »Du kan aldrig vide, hvornår det sker. Om det er på Noma, eller når du spiser personalemad, men mad kan vække den slags følelser i én«

I alt for lang tid har de ikke haft mulighed for at blive inspireret uden for landets grænser, men nu skal den danske restaurationsbranche igen til Paris, London og Grækenland for at nyde gastronomiens fortræffeligheder.