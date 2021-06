Indrejsekrav udfordrer EM: »Som det ser ud nu, kan det ikke lade sig gøre at følge Hjulmands hold i alle kampene frem mod finalen«

Er du en af de heldige, der har fået fingrene i billetter til årets EM i fodbold, er der grund til at nærstudere reglerne, hvis du ikke skal brænde inde med din billet og risikere at se kampen fra skærmen på dit selvvalgte karantænested.

Normalt er EM en folkefest, når tusindvis af fans følger deres hold rundt i Europa. Men værtslandenes rejserestriktioner risikerer i år at spænde ben for støtten fra lægterne, lyder det i et notat fra tænketanken Europa, der har undersøgt indrejsereglerne i de 11 EM-værtsbyer.

»Det kan blive rigtig svært at være inkarneret roligan i år. Som det ser ud nu, kan det ikke lade sig gøre at følge Hjulmands hold i alle kampene frem mod finalen. Og man skal i hvert fald bruge meget tid på nærstudere indrejseregler. For det er en høstak af regler med stribevis af undtagelser og fodnoter, der ændrer sig uge fra uge«, siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.