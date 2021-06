Folketinget giver billig transport i sommerpakke

Et bredt flertal i Folketinget er fredag blevet enige om at udmønte de omkring 1,65 milliarder kroner, som flertallet i maj satte af i en sommer- og erhvervspakke under coronakrisen. Ligesom sidste år bliver det muligt at rejse billigt eller gratis, meddeler Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen indebærer, at man kan købe et rejsepas til al offentlig kollektiv transport i Danmark i en sammenhængende periode på otte dage. Rejsepasset vil gælde til rejser med DSB- og Arriva-tog, og det gælder ligeledes i busser, metro, lokalbaner og letbaner over alt i landet.

Rejsepasset, som kan bruges i perioden 27. juni til 9. august, koster 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn, som er i aldersgruppen 12-15 år. Børn under denne aldersgruppe rejser fortsat gratis.

Transportministeriet meddeler, at der vil blive udbudt op mod 66.000 rejsepas. Derudover bliver det igen muligt for gående og cyklende at rejse gratis med indenrigsfærgerne samt mellem Rønne og Ystad. I år gælder det også for biler med handikapparkeringskort. Dette tilbud er gældende i juli, august og september.

Opdateres ...

ritzau