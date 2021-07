Sara Schlüter bruger vandreture til at finde ro: »Jeg har aldrig haft en dårlig vandretursoplevelse«

Det at vandre alene er et helle og et afbræk fra en travl hverdag for den 40-årige presseansvarlige hos Københavns Politi, og så er det en billig og klimavenlig måde at holde ferie på.