Nu kører toget: Sådan kommer du sovende til Berlin

Da Snälltåget klokken 22.50 søndag aften ruller ud i den lilla junihimmel fra Høje Taastrup Station med en lille skare af danske togentusiaster om bord, er det første gang siden 2014, at et nattog kører fra Danmark og ud i Europa.

Poul Kattler, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik, er sammen med sin ven passager på det første tog og fejrer rejsens begyndelse med en øl og en pose chips fra den lille restaurantbås i vogn 117. For Poul Kattler er det en vigtig dag, fordi nattoget er et skridt i retning af en mere bæredygtig trafik.