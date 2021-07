Smitten stiger i Spanien: Rejsearrangør beroliger danske turister

Hvis du har øjnene stift rettet mod din ferie på en spansk destination i de kommende uger, er det dårligt nyt, at forekomsten af covid 19-smitte på en uge er steget med omkring 30 procent i Spanien.

Det skyldes især, at deltavarianten bliver mere udbredt blandt uvaccinerede spanske unge mellem 20 og 29 år - her er forekomsten på 814 tilfælde per 100.000 indbyggere målt over 14 dage – og det betyder, at landet nu er et af de steder i Europa, hvor smitten stiger mest i øjeblikket.