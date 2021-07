12.000 delinger på Facebook viser, at Katrine Daugaard rammer noget med sin bøn til folk om at booke direkte

Ejeren af et familiedrevet landsted på Fyn fik uventet succes i sit forsøg på at få flere til at forstå, hvor dyrt globale bookingplatforme tager sig betalt. Hoteller i København arbejder på et fælles, lokalt bookingsystem.