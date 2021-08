Til trods for, at udrulningen af vacciner var i fuld gang, blev de første seks måneder af 2021 værre for hotellerne end i 2020, viser tal fra Danmarks Statistik, skriver Horesta, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, i en pressemeddelelse.

2,9 millioner gange har hotelgæster overnattet på danske hoteller fra januar til og med slutningen af juni. Det er et fald på 12 procent sammenlignet med 2020, som også var hårdt præget af coron